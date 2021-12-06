Ляшко розповів, чи планує МОЗ посилювати карантинні обмеження на свята

За словами очільника МОЗ, у період свят спалах ГРЗ відбувається традиційно щороку.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців зустрічати Новий рік у колі близьких разом з повним курсом вакцинації проти коронавірусу. Очільник МОЗ підкреслив, що посилення карантинних обмежень на свята не буде.

Про це Віктор Ляшко сказав в ефірі "24 каналу".

"Закликаю святкувати новорічні свята в безпеці. В ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися в нову хвилю", — зазначив міністр.

Крім того, очільник МОЗ наголосив, що нові хвилі коронавірусу ніяк не пов’язані з масовістю на новорічні свята. За його словами, в осінньо-зимовий період, особливо з лютого по березень, традиційно відбувається спалах гострих распіраторних захворювань.

"Минулого року у цей проміжок часу була нова хвиля. Ми тоді після свят запроваджували карантинні обмеження, і нам вдалося відтягнути хвилю у часі", — уточнив Ляшко.

Саме тому Ляшко повідомив, що на свята посилення карантинних обмежень не буде.

"Україна вже перебуває в адаптивному карантині і до новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується", — сказав очільник МОЗ.

Нагадаємо, від 7 грудня на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва перестануть діяти обмеження "червоної" зони.

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