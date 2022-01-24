Ляшко прогнозує вдвічі більшу кількість випадків COVID-19, ніж було восени

Водночас завдяки вакцинації кількість госпіталізованих під час нової хвилі коронавірусної хвороби буде значно меншою.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що завдяки вакцинації кількість госпіталізованих із COVID-19 під час нової хвилі коронавірусної хвороби буде меншою, хоча самих випадків заражень буде вдвічі більше, ніж восени минулого року.

Про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО у понеділок, 24 січня.

За його словами, станом на сьогодні спостерігається збільшення випадків коронавірусної хвороби в два рази, однак кількість госпіталізацій збільшується всього на 5 відсотків.

“Хочу назвати цифру — 18 тисяч. Це кількість життів, які сьогодні, як показує математичне моделювання, врятувала вакцинація від COVID-19”, - зауважив міністр.

Віктор Ляшко стверджує, що у разі збільшення кількості вакцинованих нову хвилю коронавірусної хвороби, попри прогнозовану більшу кількість випадків, Україна пройде більш спокійно, ніж попередні хвилі.

“Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде в два рази більшою, ніж була під час минулої хвилі в жовтні-листопаді, в той же час госпіталізація буде меншою так само, як і кількість смертей”, - зауважив він.

Очільник МОЗ пояснив, що цьому сприяє як імунізація населення, так і те, що штам “Омікрон”, як свідчить перебіг захворювання в європейських країнах, менш агресивний.

Нагадаємо, в Україні за державні кошти закупили і вже відвезли до закладів охорони здоров’я 20 тисяч флаконів препарату "Ремдесивір". Він використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

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