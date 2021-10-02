Ляшко оголосив, коли з’явиться українська вакцина від COVID-19

У Харкові вже розпочався монтаж лінії для її виробництва.

У суботу, 2 жовтня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виїзної наради парламентської фракції "Слуга народу" у Трускавці повідомив, що перша вакцина українського виробництва має бути виготовлена вже у 2022 році.

Про це повідомляє “Дом”.

За словами міністра, у Харкові вже розпочався монтаж першої лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та коронавірусної хвороби.

“До кінця цього року ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, що львівські науковці також працюють над розробкою першої української вакцини від коронавірусу у лабораторії Інституту біології клітини НАН. Створити її планують до кінця 2021 року, але після цього препарат потрібно буде ще випробувати.

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