Ляшко обіцяє, що до вересня Україна отримає 9 млн доз вакцини

2 млн доз вакцини Moderna має прибути до України вже цього місяця.
Україна отримає від Сполучених Штатів 2 млн доз вакцини від коронавірусу Moderna. Її передадуть за глобальним механізмом COVAX.
Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує "РБК-Україна".
"Ми домовилися зі США. Вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX", — сказав Ляшко.
За його словами, вакцина Moderna має прибути до України вже цього місяця. Також у липні мають доставити мільйон доз вакцини Pfizer.
"Скільки її прийде в серпні, ми будемо знати трохи пізніше, але так само як мінімум мільйон", — запевнив міністр.
Ляшко сподівається на відновлення поставок 1,5 мільйона доз вакцини індійської CoviShield-AstraZeneca.
Крім того, Україні обіцяють поставити 4 мільйони доз американського препарату Novavax. Відповідно до контракту, це має статися у серпні. Загалом до вересня Ляшко обіцяє як мінімум 9 мільйонів доз вакцин.
Раніше повідомлялося, що Україна у липні отримає близько 7,7 млн доз вакцин від COVID-19. Зокрема, 5,325 млн доз китайської вакцини CoronaVac.