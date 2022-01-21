Ляшко назвав області, які є наступними кандидатами на “червону" зону

Ляшко назвав області, які є наступними кандидатами на “червону" зону

Індикатори МОЗ, які сигналізують про необхідність запровадження вищого рівня епіднебезпеки, уже не прив’язані до кількості інфікованих.

На межі потрапляння до “червоного” рівня епідемічної небезпеки в Україні перебувають Рівненська та Чернівецька області.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив під час з розмови з журналістами, інформує ТСН.ua.

За його словами, якщо впродовж двох днів показники динаміки і рівня госпіталізації будуть зростати, то ці регіони можуть перейти на "червоний" рівень епіднебезпеки.

Очільник МОЗ нагадав, що індикатори МОЗ, які сигналізують про необхідність запровадження вищого рівня епідемічної небезпеки, уже не прив’язані до кількості інфікованих.

“Наші індикатори працюють не на кількість випадків. Для запровадження “червоного” рівня епіднебезпеки немає значення чи [було зафіксовано] тисячу, чи 10 тисяч випадків. Три із наших індикаторів прив’язані до кількості госпіталізацій, бо пріоритетом у нас є стабільна робота медичної системи. Мова йде про завантаження ліжок, динаміку рівня госпіталізації і рівень госпіталізації ”, - пояснив міністр.

Індикатором, який засвідчує спалах захворювання на COVID-19, є коефіцієнт виявлених випадків інфікувань.

“Більшість тестів робиться в МОЗівських структурах, там статистика сто відсотків правильна. Якщо із тисячі протестованих понад 200 позитивних — тут у нас уже засвітиться індикатор”, - зауважив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, наступного тижня Івано-Франківська область переходить до "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із коронавірусом.

Читайте також: