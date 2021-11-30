Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Ляшко назвав дату, коли українцям дозволять щеплюватись третьою дозою вакцини від COVID-19

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ляшко назвав дату, коли українцям дозволять щеплюватись третьою дозою вакцини від COVID-19

Бустерною дозою в Україні почнуть вакцинувати тоді, коли хоча б 60% населення отримає першу дозу вакцини. 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що українцям дозволять робити третє COVID-щеплення у січні-лютому 2022 року. 

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС. 

Міністр переконаний, що бустерною дозою в Україні почнуть вакцинувати тоді, коли хоча б 60% населення отримає першу дозу вакцини. 

"Орієнтовно ми очікуємо, що це буде січень-лютий 2022 року. Можливо, і раніше. Це залежить від багатьох факторів. Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування", - сказав очільник МОЗ. 

Читайте також: 

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: COVID-сертифікат про одну дозу вакцинації тепер діятиме лише 30 днів

Новини України: COVID-сертифікат про одну дозу вакцинації тепер діятиме лише 30 днів
Наступна публікація