Ляшко назвав дату, коли українцям дозволять щеплюватись третьою дозою вакцини від COVID-19

Бустерною дозою в Україні почнуть вакцинувати тоді, коли хоча б 60% населення отримає першу дозу вакцини.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що українцям дозволять робити третє COVID-щеплення у січні-лютому 2022 року.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Міністр переконаний, що бустерною дозою в Україні почнуть вакцинувати тоді, коли хоча б 60% населення отримає першу дозу вакцини.

"Орієнтовно ми очікуємо, що це буде січень-лютий 2022 року. Можливо, і раніше. Це залежить від багатьох факторів. Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування", - сказав очільник МОЗ.

Читайте також: