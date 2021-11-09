Ляшко анонсував нові поставки Pfizer в Україну вже цього тижня

Ляшко анонсував нові поставки Pfizer в Україну вже цього тижня

Очільник МОЗ запевнив, що вакцини в Україні вдосталь, аби всі охочі зробили щеплення від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що цього тижня до України привезуть нові партії вакцини Pfizer.

Про це очільник МОЗ заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"На цьому тижні, вівторок-середа, ми чекаємо ще 1 млн (доз вакцини — ред.) Pfizer і до кінця тижня ще 1,5 млн Pfizer. Тобто вакцини більш ніж вдосталь, щоб робити щеплення і захиститись", — розповів міністр.

За словами Ляшка, в Україну надійшло майже 31 млн доз вакцини від коронавірусу. Зокрема, на цих вихідних привезли 1,4 млн доз Pfizer та 3 млн доз Moderna.

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