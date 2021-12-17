Лише для екстрених випадків: ВООЗ схвалила ще одну COVID-вакцину — Covovax

Було вирішено, що переваги нової вакцини набагато більші за будь-які ризики.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину від коронавірусу Covovax для екстреного використання. Препарат виробляють в Індії за Ліцензією американської компанії Novavax.
Про це повідомила пресслужба ВООЗ.
"Цей перелік (визнаних ВООЗ вакцин - ред.) має на меті розширити доступ, зокрема, країн із низьким рівнем розвитку, 41 з яких досі не змогли вакцинувати навіть 10% свого населення, тоді як 98 країн не досягли 40%", — сказала доктор Маріангела Сімао, помічник генерального директора ВООЗ з доступу до ліків та продуктів охорони здоров’я.
В організації підкреслюють, що вакцина Covovax була оцінена на основі огляду даних щодо якості, безпеки та ефективності, плану управління ризиками, програмної придатності та інспекцій на місці виробництва, проведених Генеральним контролером з лікарських засобів Індії.
Технічна консультативна група, що складається з експертів з усього світу, визначила, що вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19. Було вирішено, що її переваги набагато більші за будь-які ризики. Тому експерти вирішили, що Covovax можна використовувати у всьому світі.
Нагадаємо, у Британії розпочалися випробування нової безголкової COVID-вакцини для захисту від майбутніх штамів коронавірусу, яку планують вводити струменем повітря.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.