Лише для екстрених випадків: ВООЗ схвалила ще одну COVID-вакцину — Covovax

Лише для екстрених випадків: ВООЗ схвалила ще одну COVID-вакцину — Covovax

Було вирішено, що переваги нової вакцини набагато більші за будь-які ризики.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину від коронавірусу Covovax для екстреного використання. Препарат виробляють в Індії за Ліцензією американської компанії Novavax.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

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"Цей перелік (визнаних ВООЗ вакцин - ред.) має на меті розширити доступ, зокрема, країн із низьким рівнем розвитку, 41 з яких досі не змогли вакцинувати навіть 10% свого населення, тоді як 98 країн не досягли 40%", — сказала доктор Маріангела Сімао, помічник генерального директора ВООЗ з доступу до ліків та продуктів охорони здоров’я.

В організації підкреслюють, що вакцина Covovax була оцінена на основі огляду даних щодо якості, безпеки та ефективності, плану управління ризиками, програмної придатності та інспекцій на місці виробництва, проведених Генеральним контролером з лікарських засобів Індії.

Технічна консультативна група, що складається з експертів з усього світу, визначила, що вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19. Було вирішено, що її переваги набагато більші за будь-які ризики. Тому експерти вирішили, що Covovax можна використовувати у всьому світі.

Нагадаємо, у Британії розпочалися випробування нової безголкової COVID-вакцини для захисту від майбутніх штамів коронавірусу, яку планують вводити струменем повітря.

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