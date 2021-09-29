Лікарка розповіла, як діти хворіють штамом "Дельта" та кому з них краще вакцинуватись

Лікарка розповіла, як діти хворіють штамом "Дельта" та кому з них краще вакцинуватись

Лікарка спрогнозувала можливу летальність серед дітей через штам "Дельта".

Штам "Дельта" здатний викликати у дітей важчий перебіг хвороби, а тому неповнолітніх із зони ризику краще вакцинувати.

Про це розповіла лікарка-інфекціоністка й координаторка управління охорони здоров’я Житомирської ОДА за напрямом "Інфекційні хвороби" Ольга Сахневич, пише "Укрінформ".

Лікарка наголосила, що раніше діти здебільшого хворіли коронавірусом у легкій формі, проте штам "Дельта" є небезпечнішим.

"Найбільше людей віком 39-49 років перехворіли або вакциновані. Діти зазвичай переносили захворювання в легкій формі. Звичайний коронавірус через відсутність мутацій ще не проникав до дитячого організму, а “Дельта”-штам – проникає. У Черкасах в дитини до року діагностували коронавірус, у Львові 5-річна дитина перебуває в лікарні з ураженням 80% легенів. Дитина з групи ризику важче переносить це захворювання. Дітей зазвичай так само треба госпіталізувати, але вони переносять захворювання у стані середньої важкості – і такої летальності, як серед дорослих, Богу дякувати, ми не спостерігали", - пояснила медикиня.

Ольга Сахневич спрогнозувала можливу летальність серед дітей через штам "Дельта" та закликала підлітків із груп ризику все ж вакцинуватись.

"Що буде в цій хвилі “Дельта”-штаму, сказати важко, але я думаю, що можливі й важкий перебіг, і летальність серед дитячого населення. У нас, за рекомендаціями МОЗ, дітей з 12 років із груп ризику, тобто з надмірною масою тіла, хронічними захворюваннями, цукровим діабетом – можна вакцинувати Pfizer. Якщо дитина має важкі ураження головного мозку, її не можна вакцинувати, але щеплення повинні мати всі люди з її оточення", - наголосила лікарка.

Нагадаємо, інфікований коронавірусом "Дельта" може одночасно заразити 11 людей.

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