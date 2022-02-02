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Лікарка на Закарпатті щомісяця заробляла пів мільйона на фейкових сертифікатах про вакцинацію

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© СБУ
© СБУ
© СБУ
© СБУ

До злочинної схеми зловмисниця залучила знайому, яка за 30% від "доходу" шукала клієнтів.

Співробітники Служби безпеки України затримали лікарку-інфекціоністку Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради за підозрою у шахрайстві із сертифікатами про вакцинацію.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, щомісяця вона заробляла близько пів мільйона гривень на продажі COVID-документації.

“За 3,5 тис. грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала “пацієнтам” паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення. У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів”, - йдеться у повідомленні.

Як було встановлено слідством, до злочинної схеми жінка залучила знайому, яка за 30% від "доходу" шукала клієнтів, які не бажали вакцинуватись.

Обом зловмисницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. 

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали медпрацівниць, які видавали пацієнтам фальшиві сертифікати вакцинації проти COVІD-19. Обидві жінки працювали в одній з міських поліклінік. Наразі їх відсторонили від роботи і направили до суду обвинувальний акт.

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