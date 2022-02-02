Лікарка на Закарпатті щомісяця заробляла пів мільйона на фейкових сертифікатах про вакцинацію

Лікарка на Закарпатті щомісяця заробляла пів мільйона на фейкових сертифікатах про вакцинацію

До злочинної схеми зловмисниця залучила знайому, яка за 30% від "доходу" шукала клієнтів.

Співробітники Служби безпеки України затримали лікарку-інфекціоністку Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради за підозрою у шахрайстві із сертифікатами про вакцинацію.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, щомісяця вона заробляла близько пів мільйона гривень на продажі COVID-документації.

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“За 3,5 тис. грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала “пацієнтам” паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення. У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів”, - йдеться у повідомленні.

Як було встановлено слідством, до злочинної схеми жінка залучила знайому, яка за 30% від "доходу" шукала клієнтів, які не бажали вакцинуватись.

Обом зловмисницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали медпрацівниць, які видавали пацієнтам фальшиві сертифікати вакцинації проти COVІD-19. Обидві жінки працювали в одній з міських поліклінік. Наразі їх відсторонили від роботи і направили до суду обвинувальний акт.

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