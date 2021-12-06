Лікар попередив про серйозні ускладнення через відмову лікувати COVID-19 на ранньому етапі

Лікар попередив про серйозні ускладнення через відмову лікувати COVID-19 на ранньому етапі

З постковідного синдрому після середньої і важкої форми можна дуже довго виходити.

Захворювання на коронавірус найкраще лікувати на ранньому етапі, оскільки потім це загрожує серйозними ускладненнями.

Про це у коментарі УНН розповів лікар Андрій Роханський.

"Дуже важливо не затягувати, зробити тест і почати терапію. Найстрашніше, це потрапити на кисневу підтримку. Головне — щоб не розвинулися проблеми пов’язані з порушенням дихання, коли доведеться потрапляти на кисневу апаратуру, після чого висока ймовірність потрапляння на ШВЛ", - наголосив медик.

Лікар додав, що середня та важка форма коронавірусу може спровокувати ускладнення.

"Середня або важка форма коронавірусу дає ускладнення на центральну нервову систему, на судини, тромбози і порушення імунної системи. Найчастіше це астенічний синдром і депресія — це коли сильна дратівлива слабкість, людина лежить і нічого не хоче. З постковідного синдрому після середньої і важкої форми можна дуже довго виходити", - зазначив медик.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.