Лікар назвав категорію людей, які найкраще захищені від коронавірусу

Вакцинація - це не гарантія, що люди не будуть хворіти, каже імунолог.

Ті, хто перехворів на COVID-19, значно краще захищені, ніж ті, хто пройшов вакцинацію.

Про це заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" імунолог Андрій Волянський.

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"Вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає деяку частину людей. Хто сказав, що 80% вакцинованих шкільних вчителів - це гарантія того, що ніхто не хворітиме? Це висмоктано з пальця, тому що вакциновані масово хворіють, й Ізраїль показав, що навіть третя доза - це не виняток з правил. Хто захищений по-справжньому? Той, хто має імунний щит - він може бути й природним, і штучним. Ті, хто перехворів, захищені значно краще, ніж вакциновані. Велика частина вакцинованих також захищена, але не всі. Серед вакцинованих треба знаходити тих, що не відповіли, і перед ними ставити питання про третю дозу", - сказав імунолог.

Водночас Волянський зазначив, що вакцинацією потрібно захищати вразливих - "те, що ми не робили з початку вакцинальної кампанії".

Раніше стало відомо, що Україна серед країн світу посідає 20 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Німеччина, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Україна.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок 17 вересня зафіксовано 6 624 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 99 людей, 1 914 пацієнтів одужало. За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,6 тисячі. Ігор Кузін: "Вакцинація не є приводом, аби скасовувати масковий режим"

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