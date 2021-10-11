Лікар-інфекціоніст розказав, скільки часу в тих, хто перехворів коронавірусом, є антитіла: це не рік

Лікар-інфекціоніст розказав, скільки часу в тих, хто перехворів коронавірусом, є антитіла: це не рік

Медик провів дослідження, у якому взяли участь 42 особи, які вже перехворіли на COVID-19.

У тих, хто перехворів коронавірусом, можуть тривалий час зберігатися антитіла.

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Про це у Facebook повідомив лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

За словами медика, він провів власне дослідження, у якому взяли участь 42 особи, які вже перехворіли на COVID-19. Лише троє з них щепились проти коронавірусу трьома різними вакцинами.

"Зроблено обстеження на визначення рівня антитіл до ядерного білку (нуклеокапсиду) та спайк-білку. У всіх досліджуваних антитіла обох різновидів до SARS-CoV-2 на місці. 100%. І це - повні 17 місяців після хвороби (квітень 2020 - жовтень 2021). Рівень антитіл дуже високий. Практично на межі чутливості тест-систем. Що у тих, хто щепився, що у тих, хто не щепився", - пояснив Євген Дубровський.

За даними медика, навіть у тих, в кого антитіла зникли, потім вони знову з'явилися.

"Навіть у тих, у кого антитіл не було (зникли після 8 місяця), вони знову з’явились, хоча досліджувані не щепились. За всі ці 17 місяців двічі захворіла лише одна людина. Вдруге – практично безсимптомно. Саме ця людина і вакцинувалась згодом, після вже другого одужання", - зазначив інфекціоніст.

За словами Дубровського, ті хто перехворіли коронавірусом добре захищені антитілами.

"Всім, хто сумнівається та переживає: імунітет після "ковіду" тривалий, міцний та ефективний. Вже не рік, а без малого півтора року, перехворілі здатні успішно тримати оборону при постійних контактах із хворими. "Дельта" не пробиває захист", - переконаний Євген Дубровський.

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