Лікар-імунолог спрогнозував, якою буде хвиля захворюваності на штам "Омікрон" в Україні

У ПАР рівень смертності, спричинений "Омікроном" становив 6%.

В Україні хвиля захворюваності на штам "Омікрон" ймовірно мине спокійно, проте можливе різке збільшення хворих.

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Про це заявив імунолог Андрій Волянський нас своїй сторінці в Facebook.

Медик проаналізував те, як минала захворюваність на штам коронавірусу "Омікрон" у ПАР. Він дійшов до висновку, що під час останньої хвилі COVID-19 там була велика кількість хворих, оскільки "Омікрон" вважається дуже заразним, проте люди хворіли, у порівнянні з іншими штамами вірусу, у легшій формі та протягом меншого часу.

Андрій Волянський зазначив, що у ПАР людей із "Омікроном" всередньому госпіталізовували лише на 3 дні. Також рівень смертності становив 6%, у порівнянні із 24% під час інших хвиль захворюваності.

"Враховуючи те, що рівень вакцинації в ПАР та Україні схожий (27% і 33%), частка населення, яка перехворіла раніше, також майже однакова (50-70%), то можна припустити, що "Омікрон"-хвиля буде м'якою і в Україні", - написав Волянський.

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