Коронавірусний антирекорд у Дніпропетровській області: статистика, яка шокує

Найбільше випадків зареєстрували у Дніпрі та Павлограді.
На Дніпропетровщині новий коронавірусний антирекорд. 4 листопада медики зафіксували 2254 нових випадків зараження COVID-19.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Так, найбільше випадків зараження зафіксували у Дніпрі – 927, у Павлограді – 416, у Нікополі – 144, у Кам'янському – 97, у Новомосковську – 97, у Кривому Розі – 83.
За добу коронавірус побороли 689 людей, померли – 57.
Загалом в Україні зафіксували 27 377 нових випадків коронавірусу — це також антирекорд. Померли 699 хворих.
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