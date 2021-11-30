Коронавірус відступає від Дніпропетровської області: статистика 30 листопада

Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Дніпрі.

У Дніпропетровській області поступово знижується добова кількість хворих на коронавірус. Станом на 30 листопада в регіоні зафіксували 393 нові випадки.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Дніпрі – 200, у Кривому Розі – 46, у Новомосковську – 28, у Кам'янському – 26, у Марганці – 11.

У регіоні від початку пандемії виявили 232 189 випадків інфікування. Коронавірусну інфекцію побороли – 200 258 осіб, померли – 7871.

Зазначимо, що в Україні 30 листопада зафіксували 10 554 нових випадків COVID-19. У тому числі захворіли 846 дітей та 197 медиків.

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