Коронавірус відступає від Дніпропетровської області: статистика 30 листопада

Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Дніпрі.
У Дніпропетровській області поступово знижується добова кількість хворих на коронавірус. Станом на 30 листопада в регіоні зафіксували 393 нові випадки.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Дніпрі – 200, у Кривому Розі – 46, у Новомосковську – 28, у Кам'янському – 26, у Марганці – 11.
У регіоні від початку пандемії виявили 232 189 випадків інфікування. Коронавірусну інфекцію побороли – 200 258 осіб, померли – 7871.
Зазначимо, що в Україні 30 листопада зафіксували 10 554 нових випадків COVID-19. У тому числі захворіли 846 дітей та 197 медиків.
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