Коронавірус в Україні: за минулу добу заразились понад 35 тисяч людей, 204 - померли

Недуга продовжує поширюватися швидкими темпами.
В Україні за минулу добу, 1 лютого, заразились коронавірусом 35 014 людей, померли - 204. Найбільше нових заражень зафіксовано в Львівській, Одеській, Харківській областях та Києві.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 4 314 осіб;
◾️ летальних випадків – 204;
◾️ одужало – 9 894 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 130 277 осіб;
◾️ одужало – 3 641 474 особи;
◾️ летальних випадків – 100 599
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.
Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov.
Читайте також: