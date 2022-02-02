Коронавірус в Україні: за минулу добу заразились понад 35 тисяч людей, 204 - померли

Коронавірус в Україні: за минулу добу заразились понад 35 тисяч людей, 204 - померли

Недуга продовжує поширюватися швидкими темпами.

В Україні за минулу добу, 1 лютого, заразились коронавірусом 35 014 людей, померли - 204. Найбільше нових заражень зафіксовано в Львівській, Одеській, Харківській областях та Києві.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано – 4 314 осіб;

◾️ летальних випадків – 204;

◾️ одужало – 9 894 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 4 130 277 осіб;

◾️ одужало – 3 641 474 особи;

◾️ летальних випадків – 100 599

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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