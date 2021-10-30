Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 жовтня

Найбільше хворих додалося у Дніпропетровській області.

В Україні станом на ранок суботи, 30 жовтня, зафіксовано 26 198 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 541 людина, ще 9 449 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 317 тис. українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 1455

Вінницька – 623

Волинська – 652

Дніпропетровська – 2280

Донецька – 1172

Житомирська – 1002

Закарпатська – 277

Запорізька – 1352

Івано-Франківська – 760

Київська – 952

Кіровоградська – 199

Луганська – 592

Львівська – 1880

Миколаївська – 754

Одеська – 1973

Полтавська – 1078

Рівненська – 998

Сумська – 1612

Тернопільська – 609

Харківська – 1455

Херсонська – 1124

Хмельницька – 1150

Черкаська – 661

Чернівецька – 684

Чернігівська – 904

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 904 872 особи;

одужало – 2 430 944 особи;

етальних випадків – 67 393.

Як повідомлялося, в Україні напередодні, 29 зафіксовано зафіксовано 26 870 нових випадків коронавірусу - це рекордна кількість від початку пандемії. Протягом доби від COVID-19 померло 648 людей, 9 784 пацієнти одужали.

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