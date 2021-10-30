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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 жовтня

Associated Press

Найбільше хворих додалося у Дніпропетровській області.

В Україні станом на ранок суботи, 30 жовтня, зафіксовано 26 198 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 541 людина, ще 9 449 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 317 тис. українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах: 

  • м. Київ – 1455
  • Вінницька – 623
  • Волинська – 652
  • Дніпропетровська – 2280
  • Донецька – 1172
  • Житомирська – 1002
  • Закарпатська – 277
  • Запорізька – 1352
  • Івано-Франківська – 760
  • Київська – 952
  • Кіровоградська – 199
  • Луганська – 592
  • Львівська – 1880
  • Миколаївська – 754
  • Одеська – 1973
  • Полтавська – 1078
  • Рівненська – 998
  • Сумська – 1612
  • Тернопільська – 609
  • Харківська – 1455
  • Херсонська – 1124
  • Хмельницька – 1150
  • Черкаська – 661
  • Чернівецька – 684
  • Чернігівська – 904

За весь час пандемії в Україні:

  •  захворіло – 2 904 872 особи;
  • одужало – 2 430 944 особи;
  • етальних випадків – 67 393.

Як повідомлялося, в Україні напередодні, 29 зафіксовано зафіксовано 26 870 нових випадків коронавірусу - це рекордна кількість від початку пандемії. Протягом доби від COVID-19 померло 648 людей, 9 784 пацієнти одужали.

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