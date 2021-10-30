Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 жовтня

Найбільше хворих додалося у Дніпропетровській області.
В Україні станом на ранок суботи, 30 жовтня, зафіксовано 26 198 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 541 людина, ще 9 449 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 317 тис. українців.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 1455
- Вінницька – 623
- Волинська – 652
- Дніпропетровська – 2280
- Донецька – 1172
- Житомирська – 1002
- Закарпатська – 277
- Запорізька – 1352
- Івано-Франківська – 760
- Київська – 952
- Кіровоградська – 199
- Луганська – 592
- Львівська – 1880
- Миколаївська – 754
- Одеська – 1973
- Полтавська – 1078
- Рівненська – 998
- Сумська – 1612
- Тернопільська – 609
- Харківська – 1455
- Херсонська – 1124
- Хмельницька – 1150
- Черкаська – 661
- Чернівецька – 684
- Чернігівська – 904
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 904 872 особи;
- одужало – 2 430 944 особи;
- етальних випадків – 67 393.
Як повідомлялося, в Україні напередодні, 29 зафіксовано зафіксовано 26 870 нових випадків коронавірусу - це рекордна кількість від початку пандемії. Протягом доби від COVID-19 померло 648 людей, 9 784 пацієнти одужали.
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