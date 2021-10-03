Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 жовтня

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у двох областях.
В Україні за минулу добу підтвердили 7967 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Харківській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 3 300 осіб, летальних випадків 126, одужали - 1 483 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 455 189 осіб;
одужали - 2 263 407 осіб;
летальних випадків - 56 775.
Нагадаємо:
- Станом на 29 вересня два регіони України демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Згідно з даними МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають Донецька та Чернівецька області.
- В Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.