Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 жовтня

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В Україні станом на ранок понеділка, 18 жовтня, зафіксовано 9 524 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 177 людей, ще 3 421 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
За весь час пандемії в Україні:захворіло –
- захворіло – 2 644 694 особи;
- одужало – 2 329 418 осіб;
- летальних випадків – 60 810;
Як повідомлялося, в Україні напередодні, 17 жовтня, зафіксовано 11 288 випадків коронавірусу. Впродовж доби від COVID-19 померли 219 людей, 3 541 пацієнт одужав.
Нагадаємо:
Як повідомлялося, 20 вересня Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня 2021 року