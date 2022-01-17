Коронавірус в Україні: понад 5 тисяч нових випадків за минулу добу

Коронавірус в Україні: понад 5 тисяч нових випадків за минулу добу

Від ускладнення захворювання померли 78 людей.

Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадки захворювання на коронавірус, з них 1213 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 78 людей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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"За добу 16 січня в Україні зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 407, медпрацівників – 72)", — йдеться у повідомленні.

За останню добу в Україні вакцинувалися 23 286 осіб: першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей.

Також додаткову дозу отримали 105 людей, а бустерну дозу – 4 217 людей, від початку кампанії бустерного щеплення його зробили майже 100 тисячам осіб.

Бустерну дозу вакцини отримали майже 95 тисяч українців | Коронавірус в Україні

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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