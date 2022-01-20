Коронавірус в Україні 20 січня: кількість випадків сягнула понад 18 тисяч

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 2777.
В Україні станом на ранок четверга, 20 січня, зафіксовано 18 479 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 131 особа. Одужав 4 446 пацієнт. За добу вакциновано 74 759 українців.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 1409;
- Вінницька область – 965;
- Волинська область – 293;
- Дніпропетровська область – 455;
- Донецька область – 556;
- Житомирська область – 820;
- Закарпатська область – 482;
- Запорізька область – 230;
- Івано-Франківська область – 2777;
- Київська область – 534;
- Кіровоградська область – 96;
- Луганська область – 237;
- Львівська область – 1440;
- Миколаївська область – 216;
- Одеська область – 944;
- Полтавська область – 679;
- Рівненська область – 669;
- Сумська область – 1137;
- Тернопільська область – 1145;
- Харківська область – 931;
- Херсонська область – 191;
- Хмельницька область – 768;
- Черкаська область – 405;
- Чернівецька область – 694;
- Чернігівська область – 406.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 799 382 особи;
- одужало – 3 571 782 особи;
- летальних випадків – 98 843.
Як повідомлялося, в Україні станом на 19 січня було зафіксовано 12 815 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 163 осіб. Одужав 5 413 пацієнт.
Читайте також:
- Вакцинація проти COVID-19 для підлітків стала простішою: як щепити дитину та що необхідно мати з собою
- В Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірус: прогнозують погіршення ситуації
- COVID-амністія для власників фальшивих сертифікатів: у МОЗ розповіли, як отримати реальне щеплення
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.