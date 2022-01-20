Коронавірус в Україні 20 січня: кількість випадків сягнула понад 18 тисяч

Коронавірус в Україні 20 січня: кількість випадків сягнула понад 18 тисяч

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 2777.

В Україні станом на ранок четверга, 20 січня, зафіксовано 18 479 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 131 особа. Одужав 4 446 пацієнт. За добу вакциновано 74 759 українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 1409;

Вінницька область – 965;

Волинська область – 293;

Дніпропетровська область – 455;

Донецька область – 556;

Житомирська область – 820;

Закарпатська область – 482;

Запорізька область – 230;

Івано-Франківська область – 2777;

Київська область – 534;

Кіровоградська область – 96;

Луганська область – 237;

Львівська область – 1440;

Миколаївська область – 216;

Одеська область – 944;

Полтавська область – 679;

Рівненська область – 669;

Сумська область – 1137;

Тернопільська область – 1145;

Харківська область – 931;

Херсонська область – 191;

Хмельницька область – 768;

Черкаська область – 405;

Чернівецька область – 694;

Чернігівська область – 406.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 799 382 особи;

одужало – 3 571 782 особи;

летальних випадків – 98 843.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 січня було зафіксовано 12 815 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 163 осіб. Одужав 5 413 пацієнт.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.