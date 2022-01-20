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Коронавірус в Україні 20 січня: кількість випадків сягнула понад 18 тисяч

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Коронавірус в Україні 20 січня: кількість випадків сягнула понад 18 тисяч

Associated Press

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 2777.

В Україні станом на ранок четверга, 20 січня, зафіксовано 18 479 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 131 особа. Одужав 4 446 пацієнт. За добу вакциновано 74 759 українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 1409;
  • Вінницька область – 965;
  • Волинська область – 293;
  • Дніпропетровська область – 455;
  • Донецька область – 556; 
  • Житомирська область – 820;
  • Закарпатська область – 482;
  • Запорізька область – 230;
  • Івано-Франківська область – 2777;
  • Київська область – 534;
  • Кіровоградська область – 96;
  • Луганська область – 237;
  • Львівська область – 1440;
  • Миколаївська область – 216;
  • Одеська область – 944;
  • Полтавська область – 679;
  • Рівненська область – 669;
  • Сумська область – 1137;
  • Тернопільська область – 1145;
  • Харківська область – 931;
  • Херсонська область – 191;
  • Хмельницька область – 768;
  • Черкаська область – 405;
  • Чернівецька область – 694;
  • Чернігівська область – 406.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 3 799 382 особи;
  • одужало –  3 571 782 особи;
  • летальних випадків – 98 843.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 січня було зафіксовано 12 815 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 163 осіб. Одужав 5  413 пацієнт. 

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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