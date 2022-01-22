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Коронавірус в Україні 22 січня: зафіксували понад 20 тисяч нових випадків

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Коронавірус в Україні 22 січня: зафіксували понад 20 тисяч нових випадків

Associated Press

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 2284.

В Україні станом на ранок суботи, 22 січня, зафіксовано 22 473  нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 136 осіб. Одужало 4 610 пацієнтів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 1 744
  • Вінницька – 1 005
  • Волинська – 512
  • Дніпропетровська – 785
  • Донецька – 701
  • Житомирська – 879
  • Закарпатська – 682
  • Запорізька – 246
  • Івано-Франківська – 2 284
  • Київська – 743
  • Кіровоградська – 100
  • Луганська – 291
  • Львівська – 3 293
  • Миколаївська – 283
  • Одеська – 1 079
  • Полтавська – 549
  • Рівненська – 828
  • Сумська – 1 355
  • Тернопільська – 923
  • Харківська – 1 159
  • Херсонська – 334
  • Хмельницька – 1 064
  • Черкаська – 357
  • Чернівецька – 848
  • Чернігівська – 429

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 842 011 осіб;
  • одужало –  3 580 878 осіб;
  • летальних випадків – 99 129;

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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