Коронавірус в Україні 22 січня: зафіксували понад 20 тисяч нових випадків

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 2284.
В Україні станом на ранок суботи, 22 січня, зафіксовано 22 473 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 136 осіб. Одужало 4 610 пацієнтів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 1 744
- Вінницька – 1 005
- Волинська – 512
- Дніпропетровська – 785
- Донецька – 701
- Житомирська – 879
- Закарпатська – 682
- Запорізька – 246
- Івано-Франківська – 2 284
- Київська – 743
- Кіровоградська – 100
- Луганська – 291
- Львівська – 3 293
- Миколаївська – 283
- Одеська – 1 079
- Полтавська – 549
- Рівненська – 828
- Сумська – 1 355
- Тернопільська – 923
- Харківська – 1 159
- Херсонська – 334
- Хмельницька – 1 064
- Черкаська – 357
- Чернівецька – 848
- Чернігівська – 429
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 842 011 осіб;
- одужало – 3 580 878 осіб;
- летальних випадків – 99 129;
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.