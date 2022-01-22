Коронавірус в Україні 22 січня: зафіксували понад 20 тисяч нових випадків

Коронавірус в Україні 22 січня: зафіксували понад 20 тисяч нових випадків

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 2284.

В Україні станом на ранок суботи, 22 січня, зафіксовано 22 473 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 136 осіб. Одужало 4 610 пацієнтів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 1 744

Вінницька – 1 005

Волинська – 512

Дніпропетровська – 785

Донецька – 701

Житомирська – 879

Закарпатська – 682

Запорізька – 246

Івано-Франківська – 2 284

Київська – 743

Кіровоградська – 100

Луганська – 291

Львівська – 3 293

Миколаївська – 283

Одеська – 1 079

Полтавська – 549

Рівненська – 828

Сумська – 1 355

Тернопільська – 923

Харківська – 1 159

Херсонська – 334

Хмельницька – 1 064

Черкаська – 357

Чернівецька – 848

Чернігівська – 429

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 842 011 осіб;

одужало – 3 580 878 осіб;

летальних випадків – 99 129;

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.