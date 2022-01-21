Коронавірус в Україні 21 січня: кількість нових випадків перевалила за 20 тисяч

Коронавірус в Україні 21 січня: кількість нових випадків перевалила за 20 тисяч

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 2427.

В Україні станом на ранок п'ятниці, 21 січня, зафіксовано 20 156 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 150 осіб. Одужало 4 486 пацієнтів. Вакциновано від COVID-19 - 86 146 українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 1552;

Вінницька область – 969;

Волинська область – 400;

Дніпропетровська область – 826;

Донецька область – 631;

Житомирська область – 589;

Закарпатська область – 498;

Запорізька область – 366;

Івано-Франківська область – 2427;

Київська область – 672;

Кіровоградська область – 98;

Луганська область – 251;

Львівська область – 1989;

Миколаївська область – 304;

Одеська область – 1036;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 702;

Сумська область – 1158;

Тернопільська область – 1053;

Харківська область – 971;

Херсонська область – 308;

Хмельницька область – 1034;

Черкаська область – 379;

Чернівецька область – 756;

Чернігівська область – 510.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 819 538 осіб;

одужало – 3 576 268 осіб;

летальних випадків – 98 993.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 січня було зафіксовано 18 479 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 131 особа. Одужав 4 446 пацієнт.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.