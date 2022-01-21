Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Коронавірус в Україні 21 січня: кількість нових випадків перевалила за 20 тисяч

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Коронавірус в Україні 21 січня: кількість нових випадків перевалила за 20 тисяч

Associated Press

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 2427.

В Україні станом на ранок п'ятниці, 21 січня, зафіксовано 20 156  нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 150 осіб. Одужало 4 486 пацієнтів. Вакциновано від COVID-19 - 86 146 українців. 

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 1552;
  • Вінницька область – 969;
  • Волинська область – 400;
  • Дніпропетровська область – 826;
  • Донецька область – 631; 
  • Житомирська область – 589;
  • Закарпатська область – 498;
  • Запорізька область – 366;
  • Івано-Франківська область – 2427;
  • Київська область – 672;
  • Кіровоградська область – 98;
  • Луганська область – 251;
  • Львівська область – 1989;
  • Миколаївська область – 304;
  • Одеська область – 1036;
  • Полтавська область – 677;
  • Рівненська область – 702;
  • Сумська область – 1158;
  • Тернопільська область – 1053;
  • Харківська область – 971;
  • Херсонська область – 308;
  • Хмельницька область – 1034;
  • Черкаська область – 379;
  • Чернівецька область – 756;
  • Чернігівська область – 510.

За весь час пандемії в Україні:

  •  захворіло – 3 819 538 осіб;
  •  одужало –  3 576 268 осіб;
  •  летальних випадків – 98 993.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 січня було зафіксовано 18 479 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 131 особа. Одужав 4 446 пацієнт. 

Читайте також: 

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

В Україні розпочався черговий спалах коронавірусу

В Україні розпочався черговий спалах коронавірусу
Наступна публікація