Коронавірус в Україні 21 січня: кількість нових випадків перевалила за 20 тисяч

Найбільше хворих додалося на Прикарпатті - 2427.
В Україні станом на ранок п'ятниці, 21 січня, зафіксовано 20 156 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 150 осіб. Одужало 4 486 пацієнтів. Вакциновано від COVID-19 - 86 146 українців.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 1552;
- Вінницька область – 969;
- Волинська область – 400;
- Дніпропетровська область – 826;
- Донецька область – 631;
- Житомирська область – 589;
- Закарпатська область – 498;
- Запорізька область – 366;
- Івано-Франківська область – 2427;
- Київська область – 672;
- Кіровоградська область – 98;
- Луганська область – 251;
- Львівська область – 1989;
- Миколаївська область – 304;
- Одеська область – 1036;
- Полтавська область – 677;
- Рівненська область – 702;
- Сумська область – 1158;
- Тернопільська область – 1053;
- Харківська область – 971;
- Херсонська область – 308;
- Хмельницька область – 1034;
- Черкаська область – 379;
- Чернівецька область – 756;
- Чернігівська область – 510.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 819 538 осіб;
- одужало – 3 576 268 осіб;
- летальних випадків – 98 993.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 січня було зафіксовано 18 479 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 131 особа. Одужав 4 446 пацієнт.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.