Коронавірус в Одеській області: за добу захворіли понад 900 людей, померли 76

Коронавірус в Одеській області: за добу захворіли понад 900 людей, померли 76

Хвороба продовжує забирати життя людей.

В Одеській області за минулу добу виявили 901 новий випадок захворювання на COVID-19, 76 людей померли від ускладнень та 982 пацієнти одужали.

Про це повідомили у МОЗ.

Найбільше хворих медики зафіксували у Дніпропетровській області (987), на другому місці Одеська область (901) та на третьому – Миколаївська (844).

Як зазначають в МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 217 152 людини,

одужали 162 844 пацієнти,

померли 4 675 громадян.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 15 листопада зафіксовано 10 802 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 442 людини, 11 219 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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