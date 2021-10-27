Коронавірус в Одеській області йде на спад: статистика на 27 жовтня

Коронавірус в Одеській області йде на спад: статистика на 27 жовтня

Від хвороби померла 21 людина.

За минулу добу 26 жовтня захворювання на COVID-19 підтвердили у 1 477 мешканців Одеської області. Від ускладнень померла 21 людина, одужав 271 громадянин.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

25 жовтня в Одеській області виявили 1 605 випадків COVID-19.

Найбільшу кількість нових захворілих за минулу добу зафіксували у Дніпропетровській області – 1 874 людей. Також до регіонів з найбільшою кількістю підтверджених інфікувань потрапили Харківська (1 641) та Одеська області.

Як зазначили у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 184 894 людей,

одужали 147 861 людей,

померли 3 906 людей,

хворіють 33 127 мешканців області.

В Україні станом на ранок 27 жовтня зафіксовано 22 574 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 692 людини, 11 593 пацієнти одужали.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 363 493 людини, з них отримали одну дозу – 9 363 491 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 501 573 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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