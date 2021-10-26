Коронавірус у Миколаївській області атакує: за добу зареєстрували 508 нових випадків

Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції - в Миколаєві.

Станом на 26 жовтня в Миколаївській області за добу зареєстрували 508 нових випадків COVID-19. Це на 57 випадків менше ніж напередодні.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської області.

Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції зафіксували в Миколаєві – 294. У Первомайську підтвердили 34 нових випадки, в Южноукраїнську – 14, а також три випадки зафіксували у Вознесенську. В інших громадах області за добу зареєстрували 163 нових випадки.

Станом на 26 жовтня одужали 484 людини, що на 205 більше ніж попередньої доби. Зафіксували 31 летальних випадків.

Від початку пандемії в Миколаївській області на COVID-19 захворіли 82 147 людей, одужали — 74 688, померли — 2 248.

Станом на 26 жовтня в Україні знову зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу - за добу померло 734 людини. Найбільше летальних випадків було у Херсонській області, а хворих - у Дніпропетровській.

Також за минулу добу понад 19 тисяч українців інфікувалося, до лікарень потрапило майже 3 тисячі людей, а 9 738 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані - 19 жовтня - 538 та 22 жовтня - 614. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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