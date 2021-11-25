Коронавірус у Дніпропетровській області: за добу майже сотня летальних випадків

Найбільше випадків зараження у Дніпрі та Кривому Розі.
У Дніпропетровській області станом на 25 листопада зафіксували 893 нові випадки коронавірусу.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше випадків зараження зафіксували в обласному центрі – 197, у Кривому Розі – 166, у Нікополі – 101, у Покрові – 96. За добу в області коронавірусну інфекцію побороли 2456 пацієнтів, померли – 71.
Зазначимо, що в Україні станом на 25 листопада зареєстрували 16 943 нових випадків COVID-19. У лікарні госпіталізували 3404 особи, одужали – 26 811, померли – 628.
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