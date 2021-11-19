Коронавірус у Дніпропетровській області: яка кількість нових випадків інфікування та смертності 19 листопада

Коронавірус у Дніпропетровській області: яка кількість нових випадків інфікування та смертності 19 листопада

Найбільше нових випадків зараження у Дніпрі та Кривому Розі.

Коронавірус продовжує розповсюджуватися Дніпропетровською областю. Станом на 19 листопада в регіоні 1943 нові випадки COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Найбільше випадків інфікування традиційно зареєстрували у Дніпрі – 992, у Кривому Розі – 131, у Кам'янському 118, у Павлограді – 104, у Нікополі – 75.

За добу коронавірус побороли 2079 пацієнтів, померло від недуги 98 осіб.

Зазначимо, що в Україні загалом зафіксували 20 050 нових випадків коронавірусної інфекції. У лікарні госпіталізували 3637 людей, не змогли подолати недугу 725 українців.

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