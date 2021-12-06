Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика захворюваності знижується

Найбільше випадків зараження зафіксували в обласному центрі.

У Дніпропетровській області станом на 6 грудня зареєстрували 133 нові випадки коронавірусу. За добу хворобу побороли 800 людей.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків зараження зафіксували в обласному центрі – 20, у Кам'янському та Покрові – по 19, у Нікополі – 7, у Новомосковську – 6.

В області з початку пандемії зареєстрували 235 473 випадків коронавірусної інфекції. Від недуги померли 6156 людей, одужали - 211249.

Відмітимо, що в Україні станом на ранок 6 грудня зафіксовано 4 478 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 239 людей.

Читайте також: