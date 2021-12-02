Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика захворюваності та смертності 2 грудня

Найбільше випадків інфікування зареєстрували в обласному центрі.
На Дніпропетровщині станом на 2 грудня зафіксували 682 нових випадків COVID-19.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше випадків зараження зафіксували у Дніпрі – 168, у Кривому Розі – 98, у Кам'янському – 78, у Нікополі – 42, у Павлограді – 29, у Жовтих Водах – 27.
За добу від коронавірусної інфекції одужали 2688 людей, 63 – померли.
Зазначимо, що в Україні 2 грудня зафіксували 13 531 випадок COVID-19. Хворобу виявили, у тому числі, в 1346 дітей та 240 медпрацівників.
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