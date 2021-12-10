Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика захворюваності 10 грудня

Найбільше випадків зараження зареєстрували у Кривому Розі.

У Дніпропетровській області станом на 10 грудня зафіксували 742 нові випадки коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків зараження зареєстрували у Кривому Розі – 164, у Дніпрі – 154, у Кам'янському – 75, у Нікополі – 45, у Павлограді – 38, у Новомосковську – 32.

З початку пандемії у регіоні зафіксували 237 227 випадків COVID-19. Перемогли недугу 218 837 людей, померли – 8321.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 10 грудня зафіксовано 11 327 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 442 людини, 24 456 пацієнтів одужало.

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