Коронавірус у Дніпропетровській області: скільки нових випадків зараження та смертей 22 листопада

Найбільше випадків інфікування в обласному центрі.
У Дніпропетровській області станом на 22 листопада зареєстрували найбільше нових випадків зараження коронавірусом. За добу недугу діагностували у 864 осіб.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше випадків інфікування в обласному центрі – 320, у Кривому Розі – 159, у Покрові – 80, у Кам'янському – 72. Недугу за добу побороли 1090 осіб, померли від хвороби – 59.
Зазначимо, що в Україні виявили 7464 нових випадків захворювання на COVID-19. У лікарні госпіталізували 2501 особу. Одужали 10 540 людей, не змогли подолати інфекцію 326 українців.
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