Коронавірус у Дніпропетровській області: скільки нових випадків зафіксували 8 грудня

Найбільше випадків виявили у Кривому Розі.
На Дніпропетровщині за добу, 8 грудня, зафіксували 358 нових випадків COVID-19.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше випадків інфікування виявили у Кривому Розі – 112, у Дніпрі – 52, у Новомосковську – 28, у Кам'янському – 25. За добу від недуги одужали 1924 місцевих мешканців.
Загалом з початку пандемії у регіоні зафіксували 236 014 випадків коронавірусної інфекції. Одужали 215 313 людей, померли – 8214.
Нагадаємо, що в Україні зафіксували 9 371 новий випадок коронавірусу за добу. Від COVID-19 померло 450 людей, 26 804 пацієнти одужали.
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