Коронавірус у Дніпропетровській області: скільки людей захворіло і померло 18 листопада

Найбільше випадків зараження зареєстрували у Дніпрі та Павлограді.
Майже дві тисячі за добу. Такі показники захворюваності на коронавірус у Дніпропетровській області.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Антилідером серед міст області став Дніпро – за добу там виявили 969 нових випадків COVID-19, Павлоград – 185, Кривий Ріг – 177, Кам'янське – 149.
Коронавірусну інфекцію побороли 2000 пацієнтів, померли від недуги – 103.
Зазначимо, що в Україні 18 листопада зареєстрували 20 591 випадок COVID-19. До лікарень госпіталізували 3907 осіб, померли – 752.
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