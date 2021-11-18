Коронавірус у Дніпропетровській області: скільки людей захворіло і померло 18 листопада

Коронавірус у Дніпропетровській області: скільки людей захворіло і померло 18 листопада

Найбільше випадків зараження зареєстрували у Дніпрі та Павлограді.

Майже дві тисячі за добу. Такі показники захворюваності на коронавірус у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Також читайте Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже майже 22 млн щеплень

Антилідером серед міст області став Дніпро – за добу там виявили 969 нових випадків COVID-19, Павлоград – 185, Кривий Ріг – 177, Кам'янське – 149.

Коронавірусну інфекцію побороли 2000 пацієнтів, померли від недуги – 103.

Зазначимо, що в Україні 18 листопада зареєстрували 20 591 випадок COVID-19. До лікарень госпіталізували 3907 осіб, померли – 752.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: яка ситуація зі хворими на Прикарпатті