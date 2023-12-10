Коронавірус не зник: стало відомо, скільки людей в Україні захворіло на "ковід"

Від початку епідемічного підвищення в Україні вже 1,3 мільйона громадян захворіли на коронавірус.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що це - на 40% більше, а ніж минулого року.

Про це він розповів в етері телемарафону "Єдині новини", - інформує "Суспільне".

За його словами, на фоні захворюваності на COVID в країні одночасно поширюються і коронавірус, і вірус грипу, і інші респіраторні віруси.

"Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше", — пояснив Кузін.

Фіксація COVID-19 буде досягати піку в середині грудня з поступовим загасанням упродовж січні 2024 року.

"Починаючи з січня вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2", — прогнозує головний санлікар.

Від початку епідеміологічного сезону в Україні від COVID та інших інфекційних захворювань вже померли 343 людини, серед яких — дві дитини. В середньому ж в Україні нині з такими діагнозами госпіталізують 4 тисячі людей щотижня.

Як повідомлялося, раніше в Україні зафіксували новий підвид коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон". Специфічною особливістю “Ерісу” є додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет.

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