Коронавірус на Дніпропетровщині 16 грудня: статистика захворюваності знову зростає

Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Кривому Розі.
На Дніпропетровщині статистика захворюваності на коронавірус знову повзе вгору. Станом на 16 грудня у регіоні зафіксували 386 нових випадків.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Кривому Розі — 113, у Дніпрі — 70, у Нікополі — 18, у Кам'янському — 11. За добу від недуги померла 41 особа.
З початку пандемії у регіоні виявили 239 404 випадки COVID-19. Побороли недугу 225 295 людей.
Нагадаємо, що на ранок 16 грудня в Україні зафіксовано 9590 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 355 людей.
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