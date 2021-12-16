Коронавірус на Дніпропетровщині 16 грудня: статистика захворюваності знову зростає

Коронавірус на Дніпропетровщині 16 грудня: статистика захворюваності знову зростає

Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Кривому Розі.

На Дніпропетровщині статистика захворюваності на коронавірус знову повзе вгору. Станом на 16 грудня у регіоні зафіксували 386 нових випадків.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Кривому Розі — 113, у Дніпрі — 70, у Нікополі — 18, у Кам'янському — 11. За добу від недуги померла 41 особа.

З початку пандемії у регіоні виявили 239 404 випадки COVID-19. Побороли недугу 225 295 людей.

Нагадаємо, що на ранок 16 грудня в Україні зафіксовано 9590 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 355 людей.

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