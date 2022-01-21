Коронавірус б'є рекорди: у світі виявили найбільшу добову кількість заражень від початку пандемії

Коронавірус б'є рекорди: у світі виявили найбільшу добову кількість заражень від початку пандемії

Рекордні показники фіксують у різних країнах світу.

У світі протягом минулої доби виявили 3,5 млн нових випадків інфікування коронавірусом - це найбільше від початку COVID-пандемії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 січня.

Рекордний показник, зокрема, зафіксували в Німеччині: понад 140 тис. хворих за добу. Окрім того, понад 100 тис. інфікованих щодня фіксують у Великій Британії, Франції та Італії.

Тим часом, нижня палата парламенту Австрії проголосувала за закон про обов'язкову загальну вакцинацію від коронавірусу. Він набуде чинності від 4 лютого 2022-го. Крім того, за місяць невакцинованих почнуть штрафувати щонайменше на 600 євро. Водночас, аби стимулювати людей робити щеплення, австрійська влада напередодні запровадила національну лотерею. Кожен десятий квиток принесе власнику ваучер на 500 євро. На що їх можна буде витратити, в уряді поки не уточнили.

За добу у світі виявили три з половиною мільйони нових випадків COVID-19 | Новини світу

Як повідомлялося, у ВООЗ не рекомендують країнам закривати кордони через штам коронавірусу "Омікрон", який наразі шириться світом. В організації кажуть, що це не запобігає поширенню COVID-19, натомість шкодить економіці держав. Радять також не вимагати підтвердження щеплення від коронавірусу як головної умови для в'їзду, адже вакцини нерівномірно розподіляються у світі.

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