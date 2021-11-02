Коронавірус атакує Дніпропетровську область: статистика за 2 листопада

Найбільше випадків зараження за добу виявили у Дніпрі.
На Дніпропетровщині продовжують фіксувати максимальні показники захворюваності на коронавірус. За добу недугу діагностували у 1621 особи.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Традиційно, найбільше випадків захворюваності зафіксували у Дніпрі – 832, у Павлограді – 168, у Нікополі – 148, у Кривому Розі – 52, у Тернівці – 39.
Недугу за добу побороли 406 пацієнтів, померли – 33.
Зазначимо, що загалом по Україні зафіксували 19 455 нових випадків зараження. У лікарні потрапили 3188 інфікованих, ще у 700 пацієнтів коронавірус забрав життя.