Коронавірус атакує Дніпропетровську область: статистика за 2 листопада

Найбільше випадків зараження за добу виявили у Дніпрі.

На Дніпропетровщині продовжують фіксувати максимальні показники захворюваності на коронавірус. За добу недугу діагностували у 1621 особи.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Традиційно, найбільше випадків захворюваності зафіксували у Дніпрі – 832, у Павлограді – 168, у Нікополі – 148, у Кривому Розі – 52, у Тернівці – 39.

Недугу за добу побороли 406 пацієнтів, померли – 33.

Зазначимо, що загалом по Україні зафіксували 19 455 нових випадків зараження. У лікарні потрапили 3188 інфікованих, ще у 700 пацієнтів коронавірус забрав життя.

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