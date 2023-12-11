Коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19: відповідь головного санлікаря

У середині поточного місяця Україна досягне піка захворюваності на COVID-19.

Про це заявив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, повідомляє Центр громадського здоров'я.

За його даними, від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіли вже 1,3 млн українців.

"Ми поступово спостерігатимемо таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо, що у переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх стає більше", - розповів він.

Пік прогнозують на середину грудня. Він триватиме до січня 2024 року, а потім поступово загасатиме.

"Починаючи від січня, вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2", - додав головний санлікар країни.

Нагадаємо:

ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин. Від початку епідемічного підвищення в Україні вже 1,3 мільйона громадян захворіли на коронавірус.

Основні симптоми COVID-19

Нежить, біль у горлі, головний біль, постійний кашель і втома — усе це часті ознаки COVID. На початку пандемії COVID трьома контрольними ознаками вірусу були втрата смаку і нюху, постійний кашель і лихоманка. Але в міру того, як з'являлися нові штами, а вакцини знизили загрозу вірусу, офіційний список симптомів змінився. Ознаками коронавірусу є:

нежить

біль у горлі

головний біль

постійний кашель

втома

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