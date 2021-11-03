Коли у Києві послаблять карантин і що відбувається у ковід-відділеннях Одещини: розповіла кандидатка медичних наук

У країні зараз спостерігається дефіцит противірусних препаратів.
В Україні зараз спостерігається пік захворюваності на коронавірус. Через 2—3 тижні кількість нових випадків почне зменшуватися.
Про це в інтерв'ю “ГолосUA” повідомила кандидатка медичних наук Валентина Маркевич.
За її словами, карантин, зокрема, у Києві, послаблять за кілька тижнів. Тоді школярі та студенти розпочнуть офлайн навчання.
“Школярі та студенти мають ходити на заняття. Історія із вакцинуванням вчителів не працює. Незважаючи на 80% вакцинацію вчителів, в областях, які потрапили до “червоної” зони, все одно ввели дистанційне навчання”, — розповіла Валентина Маркевич.
Вона також додала, що поганою залишається ситуація в областях, де фіксується найбільша кількість нових випадків зараження. На Одещині кисню не вистачає для всіх госпіталізованих пацієнтів. У країні також спостерігається дефіцит противірусних препаратів.
“Наприклад, немає “Ремдесівіру”, який прописаний у протоколі лікування Covid-19. Нещодавно парламент проголосував за виділення субвенцій на купівлю кисневих станцій для лікарень. Для Вінницької області виділили 17 мільйонів гривень — на 16 опорних лікарень. Субвенцію виділили, гроші надійшли до казначейства, але були заблоковані через лист МОЗ, в якому потрібно було сповістити, куди і як будуть витрачені гроші”, — наголосила кандидатка медичних наук.
Маркевич також зазначила, що хороша киснева станція коштує близько п'яти мільйонів гривень.
Через два місяці закінчується фінансовий рік, і ці гроші можуть просто згоріти, адже не всі постачальники встигають до кінця року передати обладнання. Взагалі, все впирається у фінансування. Сьогодні на медицину потрібно витрачати щонайменше 5% ВВП”, — додала Валентина Маркевич.
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