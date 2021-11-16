Коли Україна почне виходити з "червоної" карантинної зони: Ляшко зробив прогноз

За його словами, поступово обмеження можуть почати знімати вже наступного тижня.
Вже наступного тижня Україна може почати виходити з “червоної” карантинної зони.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
“Початок виходу регіонів із “червоного” рівня епідеміологічної небезпеки прогнозують з наступного тижня. Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати госпіталізації. Зменшився і відсоток зайнятих ліжок з киснем”, — наголосив Віктор Ляшко.
Він також додав, що введені вчасно карантинні обмеження дозволили "йти" Україні середньо статистичними показниками захворюваності.
Зазначимо, що у нашій країні станом на 16 листопада зафіксували 16 308 нових випадків COVID-19. У той же час 838 людей померли від недуги — і це новий антирекорд.
Читайте також:
- У Львівській області школярі повернуться до очного навчання.
- На Донбасі українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10".
- У Львові в супермаркеті померла людина.