Коли чекати на нову хвилю COVID-19: Данілов назвав дату

Коли чекати на нову хвилю COVID-19: Данілов назвав дату

Секретар РНБО запевнив, що влада станом на сьогоднішній день контролює ситуацію з COVID-19.

Наступна хвиля COVID-19 в Україні може розпочатися у першій половині лютого.

Про це на брифінгу заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Данілов запевнив, що влада станом на сьогоднішній день контролює ситуацію з COVID-19.

"Четверта хвиля, яка сьогодні є в нашій країні, йде на спад. Ми все це відслідковуємо. Коли буде наступна хвиля, — ми прогнозуємо, що це може бути від 10-15 лютого", — сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що терміни нової хвилі залежать від вакцинування населення.

Раніше аналітики прогнозували нову хвилю COVID-19 в Україні на кінець січня, коли "Омікрон", найімовірніше, витіснить "Дельту".

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.