Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 412 мільйонів, майже 6 мільйонів осіб померли

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 412 мільйонів, майже 6 мільйонів осіб померли

Україна посідає 18 місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії у світовій статистиці.

У світі станом на ранок 14 лютого кількість хворих на COVID-19 становить 412 268 326. Загалом коронавірус зафіксували у 225 країнах та територіях.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Водночас 332 921 844 осіб одужали, 5 834 558 хворих померли.

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Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (79 325 576), Індії (42 665 534) та Бразилії (27 483 031).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

В Україні спостерігається тенденція до нормалізації ситуації із захворюваністю на коронавірус. Перші ознаки стабілізації почалися на тиждень раніше ніж це прогнозували в МОЗ.

Також Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони. Станом на 14 лютого до "жовтого" рівня епіднебезпеки повернувся Київ, який напередодні був "помаранчевим".

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