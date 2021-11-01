Кількість хворих на COVID-19 в Одеській області б’є рекорди: статистика на 1 листопада

Кількість хворих на COVID-19 в Одеській області б’є рекорди: статистика на 1 листопада

Смертей від ускладнень минулої доби не було.

В Одеській області зафіксували найбільшу кількість хворих на COVID-19 в Україні. Коронавірус підтвердили у 1 281 людей. Смертей від ускладнень минулої доби не було, одужали 597 громадян.

Про це повідомили в МОЗ.

Також в трійці регіонів з найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19 Харківська (1 227) та Львівська (1 166) області.

У МОЗ зазначають, що за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 194 121 людей

одужали 149 755 пацієнтів

померли 4 081 громадян

хворіють 40 285 жителів регіону.

Нагадаємо, за минулу добу в нашій країні інфікувалося майже 14 тисяч людей, померло майже 300 українців, на минулому тижні добова смертність перевищувала цифру у 500. Найбільше смертей за останні 24 години зафіксували у Дніпропетровській області - 52, Запорізькій - 45 та Києві - 39.

Новини України: чи не зарано почали масово закривати "ковідні" лікарні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання