Кашель трапляється рідко: лікарка розповіла, за якими симптомами можна діагностувати "Дельту"

Симптоми штаму "Дельта" у хворих бувають різні.

Коронавірус штаму "Дельта" рідко викликає втрату нюху та смаку, а температура може то підніматись, то самостійно знижуватись.

Про це розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук, пише Укрінформ.

Лікарка також назвала основні симптоми захворювання на штам "Дельта", це: головний біль, нежить, біль у горлі та підвищення температури.

"Інколи підвищення температури відбувається хвилеподібно: спочатку підіймається, потім знижується, потім - знову підіймається. І дуже часто стали зустрічатися шлунково-кишкові розлади - болі в животі, нудота, діарея, блювання. А от порушення нюху, кашель, що було так характерно для попередніх штамів, трапляються суттєво рідше", - сказала Світлана Гук.

Водночас лікарка пояснила, що симптоми штаму "Дельта" складно розпізнати і все залежить від того, наскільки людина важко захворіла.

"Клінічно доведено, що первинне вірусне навантаження при "Дельті" значно вище ніж за попередніх штамів. Хоча, як і раніше, є люди, які хворіють легко і взагалі симптомів майже не помічають: легке пашіння в горлі, нежить і слабкість кілька днів і все проходить. Водночас у мене зараз на спостереженні є пацієнти, у яких тільки діарея та блювання, а горло взагалі не болить. Тобто мозаїка симптомів у кожного різна і фіксованої послідовності, про яку можна було б розповісти, як сценарій, немає", - сказала Гук.

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