Кардіолог розповів, як коронавірус впливає на серце

Більше шансів потрапити до кардіолога у тих, хто до COVID-19 мав хронічні серцево-судинні захворювання.

Не секрет, що часто не такий страшний сам коронавірус, як ускладнення, якими він може "нагородити". Завідувач кардіоневрологічним відділенням Мелітопольської ТМО Віктор Орлов розповів, які ускладнення китайський вірус дає на серці.

Постковідні хворі часто отримують судинні ускладнення, наприклад, ускладнений гіпертонічний криз.

Про це пише видання "РІА Мелітополь".

Безумовно, більше шансів потрапити до кардіолога у тих, хто до COVID-19 мав хронічні серцево-судинні захворювання. Такі пацієнти часто надходять у відділення з гострим інсультом та інфарктом.

"Хочу відповідально сказати, що це пацієнти старшої вікової групи, мають артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, серцеву недостатність, перенесли інфаркт міокарда, повинні вакцинуватися від коронавируса. COVID-19 – це аутоімунне захворювання, яке призводить до мікро- та макро-судинних ускладнень, які у свою чергу приведуть пацієнта на кардіологічне та невралгічне ліжко", - повідомив кардіолог.

Також, за словами Віктора Орлова, не варто списувати з рахунків сезонний грип. У патогенезі розвитку гострого інфаркту чи інсульту має місце нестабільність атеросклеротичної бляшки. Один із механізмів її пошкодження – вірусна інфекція. Тому всім пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями потрібно обов'язково щеплюватися від грипу.

Нагадаємо, за словами відомо львівського лікаря Тараса Жиравецького, хвиля "Омікрону" в Україні підходить до піку, наступні два тижні будуть найважчими.

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