Карантин в Україні: п'ять регіонів покинуть "червону" зону

З "червоної" зони вийдуть Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.
На території п'яти областей від завтра, 27 березня, скасують "червону" зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 26 березня.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 27 березня 2022 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.
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