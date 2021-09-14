Карантин повертається: в Україні перший регіон вже переходить до "жовтої" зони

Карантин повертається: в Україні перший регіон вже переходить до "жовтої" зони

"Жовта" зона передбачає обов'язкове дотримання маскового режиму, а також соціальної дистанції у 1,5 метра.

Карантин в Україні повертається. Перший регіон вже переходить до "жовтої" зони. Нові правила почнуть діяти на Закарпатті вже від наступного тижня.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 вересня.

Це означає, що працювати там зможуть лише ті заклади освіти, де принаймні першою дозою вакциновані щонайменше 80% співробітників.

В уряді не відкидають, що незабаром "зелену" зону покинуть усі області. І вже анонсували запровадження "жовтих" та "зелених" ковід-сертифікатів. У них буде інформація про вакцинацію, одужання чи свіжий негативний тест. "Жовтий" видаватимуть тим, хто встиг отримати лише одну дозу вакцини, "зелений" - тим, хто пройшов повний курс вакцинації. Відтак, бізнес зможе обирати: працювати без обмежень, але лише для вакцинованих, чи з обмеженнями і для всіх.

Коронавірус в Україні: карантин повертається - Закарпаття переходить до "жовтої" зони

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