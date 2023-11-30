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В Україні може повернутися карантин: у МОЗ заявили про спалах COVID-19

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Україні може повернутися карантин: у МОЗ заявили про спалах COVID-19

Карантин через коронавірус / Фото: Associated Press

За останній тиждень захворюваність на коронавірус зросла на 20%.

В Україні фіксують зростання захворюваності на коронавірус. Через перевищення епідеміологічного порогу у Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій областях можуть запровадити карантинні обмеження. 

Про це повідомив головний санітарний лікар Сергій Кузін в ефірі телемарафону у четвер, 30 листопада. 

"У нас зараз циркулює 14 видів COVID-19. Зараз ми бачимо суттєве погіршення із захворюваністю, враховуючи зимовий перехід. Ми бачимо, що серед усіх хворих 50 % - це як випадки захворювання, так і госпіталізації. Зокрема, вони фіксуються серед дітей. Ми бачимо, що у трьох областях перевищене епідеміологічний поріг. Це - Тернопільська, Житомирська та Чернівецька області. Ці регіони уже можуть запроваджувати певні протиепідеміологічні обмеження", - розповів він. 

Він додав, що загалом від початку епідеміологічного сезону на грип та коронавірусну інфекцію перехворіло понад мільйон українців.

"За тиждень у середньому ми зараз госпіталізуємо 4200-4300 осіб. Це доволі високі показники. Захворюваність на коронавірус зростає. За останній тиждень вона зросла на 20%", - наголосив Кузін.

Нагадаємо, на початку листопада у Києві було зафіксовано спалах скарлатини, через що у деяких школах оголошено карантин.

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Дата публікації
Перегляди
618
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